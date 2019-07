Torna alla vittoria il Futsal Vasto, l’Eurogames sconfitta a Ripa

La 5ª giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5 conferma il dominio del Paul Merson, primo a punteggio pieno, con il ritorno al successo dei biancorossi del Futsal Vasto e la sconfitta esterna dell'Eurogames Cupello.

Futsal Vasto - Futsal Tollo 4-3

Dopo un paio di turni negativi i biancorossi di mister Rossi tornano a sorridere. Al PalaSalesiani il primo tempo è in equilibrio, al gol di Di Donato risponde Rosato per l'1-1 con cui si va negli spogliatoi. La ripresa è ricca di emozioni, con i padroni di casa che vanno di nuovo in vantaggio con Porretti ma vengono raggiunti da Micello. Gapari su punizione sigla il 3-2 ma un errore difensivo permette a Marcone di riportare di nuovo la contesa in parità. Il Futsal Vasto non approfitta, poi, della superiorità numerica per un espulsione nella fila del Tollo e solo all'ultimo assalto Scafetta in scivolata sul secondo palo regala la vittoria ai suoi.

Futsal Ripa - Eurogames Cupello 6-1

Niente da fare per gli orange nella trasferta di Ripa Teatina. I cupellesi riescono a restare in partita solo per una prima parte di gara, in cui riescono con Verini ad accorciare le distanzedopo il doppio vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa il Ripa dilaga e segna altri quattro gol per il definitivo 6-1 che fa restare la squadra di mister Conti ferma a quota 3, seguita solo dal Doogle e dal Casoli a 1 punto. In casa Eurogames c'è "molta delusione perché abbiamo perso meritatamente contro una squadra alla nostra portata - commenta mister Conti - . Purtroppo il nostro approccio mentale alla gara è stato scarico e privo di cattiveria agonistica". E sabato prossimo al palazzetto di via De Gasperi arriverà il temibile Paul Merson dominatore del campionato. "Cercheremo di lavorare meglio in settimana - agigunge l'allenatore dell'Eurogames - cercando di fare una buona prestazione sabato contro il Paul Merson".

La 5ª giornata

Futsal Ripa - Eurogames Cupello 6-1

Futsal Vasto - Futsal Tollo 4-3

Paul Merson - Delfino C5 6-4

San Pietro Tollo - Centro Sportivo Teatino 3-5

Casoli - San Vito 1-5

riposo Doogle

La classifica: 15 Paul Merson; 10 San Vito; 9 Centro Sportivo Teatino, Futsal Vasto; 7 Futsal Tollo, Futsal Ripa; 6 San Pietro Tollo; 4 Delfino C5; 3 Eurogames Cupello; 1 Doogle, Casoli.