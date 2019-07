La Podistica Vasto alla "Corsa dei Santi" di Roma: 5° posto per Giuseppe Costanzo

È stata l'edizione del decennale quella che si è svolta mercoledi scorso, giorno di Ognissanti, della "Corsa dei Santi" oramai diventata un'appuntamento fisso per migliaia di runners provenienti non solo da tutta Italia, ma anche dall'estero.



Sono state ben 38 le nazioni rappresentate, per un totale di 7.500 podisti. Ad un simile appuntamento non poteva mancare la Podistica Vasto, presente anche nelle scorse edizioni, con un buon gruppo di 13 atleti ovvero Daniele Altieri, Marianna Di Filippo, Giuseppe Costanzo, Gianluca Spenza, Davide Lanzillotti, Marco Orfini, Tonino Baccalà, Fabio Zara, Nicola Carosella, Antonio Strada, Francesco Vitulli, Orlando Carusi e Francesco Giuliani.

Lo start è stato dato nel cuore del Vaticano, in piazza San Pietro per poi proseguire per alcune della strade più belle del centro di Roma con ritorno al punto di partenza. Solo 10 i km del del percorso, reso però impegnativo dai numerosi cambi di direzione e dai temibili sampietrini, immancabili quando si corre nella Capitale, ma con la costante presenza di pubblico a dare sostegno a chi era impegnato nella corsa.

Tra i buoni risultati ottenuti spicca l'ottimo 5° posto nella categoria Juniores maschile di Giuseppe Costanzo che dimostra di essere uno degli atleti più in forma del momento.