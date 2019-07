All Games San Salvo sconfitta a Teramo

"Periodo buio" per l'All Games San Salvo che sabato è tornata con una sconfitta da Teramo, la terza consecutiva, dove ha affrontato la Lisciani. 3 a 2 il risultato finale di una gara dal doppio volto per i sansalvese che recriminano per alcune decisioni arbitrali.

Primo tempo avaro di emozioni con i due portieri inattivi e con l'unica annotazione sul taccuino dell'uscita dal campo di Sante Mileno infortunatosi in uno scontro di gioco.

La gara si decide nella seconda frazione di gioco quando i padroni di casa, terza forza del campionato, vanno in vantaggio grazie a Franceschini che ribadisce in rete da distanza ravvicinata una respinta di Di Rienzo; dubbi su un probabile tocco di mano.

Nonostante il ritmo impresso alla partita dall'All Games sono nuovamente i sansalvesi a subire gol, questa volta sugli sviluppi di un contestato calcio d'angolo.

L'All Games si sblocca alla metà del secondo tempo con Marzocchetti servito da Mondazzi. A cinque minuti dalla fine la formazione di mister Mileno potrebbe pareggiare, ma l'arbitro nega la gioia del gol non concedendo la rete a Mondazzi con palla, secondo i sansalvesi, che aveva ampiamente varcato la linea di porta. Su una ripartenza i teramani trovano il terzo gol e in pieno recupero Orticelli sigla il definitivo 3 a 2.

Sabato prossimo sfida casalinga contro il Free Time L'Aquila. La All Games proverà a distanziare ulteriormente la zona rossa della classifica (play out lontani solo due punti) e a ritrovare la forma migliore.