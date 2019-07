Viaggio in Italia attraverso la poesia: c’è Eva Laudace con "Punta Penna"

C'è anche "Punta Penna", scritta dalla vastese Eva Laudace, in Come sei bella - Viaggio poetico in Italia, di Camillo Langone [IL LIBRO]. "Leggevo Italia di Charles Wright, il libro che raccoglie le poesie dedicate dal poeta americano alla nostra nazione nel corso della sua lunga carriera, e ho avuto un’illuminazione: perché un viaggio in Italia non lo facciamo scrivere ai poeti italiani?", scrive Langone nella prefazione del volume.

E così ha chiesto a 104 poeti italiani, tra cui ci sono Eva Laudace e le abruzzesi Federica D'Amato e Mariagiorgia Ulbar, di raccontare in versi il luogo più amato. E per la poetessa vastese la scelta non poteva che ricadere su Punta Penna, luogo del cuore, di cui ha già scritto in passato e con l'elemento "mare" che torna con spesso nella sua opera poetica. Come sei bella è una raccolta davvero interessante, con firme importanti della poesia contemporanea e che ha permesso di costruire una visione affascinante della penisola attraverso lo sguardo di chi in ogni luogo affonda le radici.

Ma questa stagione autunnale è ricca di novità per Eva Laudace. Infatti, oltre che in Come sei bella, sarà protagonista al FLA, Festival di Libri e Altrecose di Pescara. Sabato 11 novembre, alle 21.30, al Bagno Borbonico del Museo delle Genti d'Abruzzo, porterà in scena il suo spettacolo Le bambine dai capelli rossi [LEGGI]. Si tratta di uno spettacolo portato già in scena al Turba di Lugano, qualche anno fa, e recentemente proposto al Festival della Fiaba di Modena, in cui ha vinto il premio nazionale Pulchra Verba [LEGGI].

"Le bambine dai capelli rossi è un poemetto inedito sull'infanzia ed il suo superamento, sull'accettazione della diversità e le separazioni che questa comporta". E a Pescara, nell'evento che si svolgerà dal 9 al 12 novembre, ci sarà l'occasione per poterla ascoltare dal vivo e di lasciarsi trasportare dalla sua arte poetica.