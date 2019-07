Una cinquina dell’Audax Palmoli stende l’Aeternum

La macchina da gol palmolese non si ferma: cinque gol rifilati all'Aeternum. In gran spolvero in questo avvio di stagione tutte le bomber della squadra. Due le doppiette oggi, quelle di Angelica Di Ninni (un rigore e nel conto anche una traversa) e Morena Bolognese completate dalla rete di Michela Di Tullio.

Altra larga vittoria, quindi, che sottolinea lo stato di forma delle ragazze di mister Buda e avvisa le altre pretendenti alla vittoria finale. Tra queste c'è sicuramente il Real Bellante che oggi ha battuto per 11 a 0 le Nerostellate. Le due formazioni (che l'anno scorso si sono giocate la coppa abruzzo) continueranno a duellare a distanza per un altro mese. Lo scontro diretto andrà in scena a Palmoli il prossimo 3 dicembre.

Nel frattempo, entrambe cercheranno di mettere in cassaforte più punti possibili. L'Audax domenica prossima cercherà di continuare la striscia positiva a Ortona contro l'Intrepida (inizio alle ore 11).

LA 3ª GIORNATA

Audax Palmoli - Aeternum 5-0

Chieti - Giulianova 0-4

Real Bellante - Nerostellati 11-0

Ripalimosani - Aquilana 1-2

Stella Nascentetrivento - Intrepida Ortona 2-3

Riposa Lions Villa

LA CLASSIFICA

Audax 9

Real Bellante 9

Aquilana 6

Intrepida Ortona 6

Aeternum 4

Stella Nascentetrivento 3

Ripalimosani 1

Calcio Giulianova 0

Nerostellati 0

Lions Villa 0

Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO

Aeternum - Chieti

Aquilana - Stella Nascentetrivento

Giulianova - Lions Villa

Intrepida Ortona - Audax Palmoli

Nerostellati - Ripalimosani

Riposa Real Bellante