Strattona i carabinieri durante una lite, 29enne arrestato a Casalbordino

"In preda ad uno stato di alterazione dovuto all’uso di alcol, aveva iniziato a litigare in maniera piuttosto violenta con un altro cittadino di Casalbordino poco dopo la mezzanotte in Piazza Umberto I, il 29enne pregiudicato di Casalbordino arrestato dai militari della locale Stazione per resistenza a pubblico ufficiale".

A ricostruire l'episodio avvenuto ieri sera nel centro storico di Casalbordino, sotto gli occhi allibiti di molti cittadini, è una nota della Compagnia del carabinieri di Ortona.

I militari, presenti sul posto per un servizio di controllo, poichè in paese si stava svolgendo una manifestazione, sono stati richiamati dalle urla delle persone che stavano assistendo alla scena di violenza.

Arrivati sul posto "sono stati violentemente strattonati e spintonati dal giovane durante il tentativo di impedire a quest’ultimo di colpire il contendente con un pugno. Per questo motivo, il 29enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di domani dinanzi al G.I.P. presso il Tribunale di Vasto".