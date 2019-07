Pesante sconfitta per la MadoGas San Gabriele, l’amarezza di coach Del Fra

In un inizio di campionato in salita la MadoGas San Gabriele rimedia una brutta sconfitta per 3-0 nella sfida casalinga contro la Dannunziana. Pesanti i parziali con cui le vastesi hanno ceduto l'intera posta in palio alle pescarersi dopo un perimo set in cui, pur perdendo 25-22, avevano combattuto e cercato di restare in partita. Nel secondo set la squadra ospite ha chiuso sul 25-18, nel terzo sul 25-12 lasciando poco spazio alle interpretazioni sull'andamento della gara.

A pesare sulla prestazione della squadra di coach Peppe Del Fra sono state la poca concentrazione e la determinazione nel voler conquistare la seconda vittoria stagionale contro una formazione che, almeno secondo le valutazioni della vigilia, sembrava essere alla portata.

E, alla fine della partita, il tecnico vastese non nasconde la sua amarezza. "È stata, forse, la peggior partita della mia squadra da quando ne sono alla guida - ha dichiarato coach Del Fra -. Le avversarie sicuramente erano ben organizzate ma, tranne il primo set, la sensazione avvertita è stata quella di avere in campo una squadra con tanta fretta di andare sotto la doccia. Sicuramente paghiamo l’assenza della palleggiatrice titolare ma questo non può essere un alibi per giustificare una prestazione così incolore".

Con la terza sconfitta in quattro partite la MadoGas San Gabriele viaggia nelle zone basse della classifica a quota tre con il Sambuceto e seguita solo da Teramo e Montesilvano. Le vastesi, in attesa di recuperare la palleggiatrice titolare Noemi Scotti, dovranno riflettere sulla sconfitta odierna e voltare presto pagina per tornare a sorridere nel campionato di serie C.