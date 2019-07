La capolista passa a San Salvo 3 a 0. Il Cupello sfiora l’impresa

Il testa-coda in scena a San Salvo si risolve in favore della capolista Real Giulianova. I giallorossi vincono 3 a 0 contro un'Us volitiva ma che nulla può al cospetto della prima della classe. La squadra di mister Sgherri – decimata dalle assenze – rientra negli spogliatoi sotto di due reti al termine del primo tempo a causa dei centri di Borghetti e Di Paolo. Nella seconda frazione di gioco, dopo diverse occasioni, arriva il tris che era nell'aria. L'arbitro assegna un rigore al Real per fallo di Finarelli su Di Paolo e quest'ultimo firma la doppietta personale.

I rossoblù di Cupello sfiorano l'impresa a Chieti. In vantaggio 3 a 0 con una doppietta del solito Pendenza e una rete di D'Antonio, la formazione di mister Carlucci viene raggiunta da una doppietta di Lalli e un calcio di punizione di Cataldi.

Il Cupello accarezza così la vittoria per gran parte della gara, ma deve arrendersi parzialmente alla pressione neroverde. Per i rossoblu, comunque, un'altra prova convicente per il raggiungimento della quota-salvezza.

Sfide impegnative per entrambe le vastesi nel prossimo turno. A Cupello arriverà il Martinsicuro alla rincorsa della quota dei play off, mentre i sansalvesi andranno in trasferta a Spoltore, la terza forza del campionato: servirà una prova di carattere per invertire la rotta.

LA 12ª GIORNATA

Amiternina - Paterno 1-1

Capistrello - Montorio 3-1

Chieti - Cupello 3-3

Martinsicuro - Acquaesapone 4-1

Miglianico - Torrese 2-2

Penne - Sambuceto 1-1

Renato Curi Angolana - River Chieti 3-0

San Salvo - Real Giulianova 0-3

Spoltore - Alba Adriatica 2-0

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 29



Sambuceto 23

Paterno 22

Spoltore 22

Chieti 21



Renato Curi Angolana 21

Capistrello 19

Martinsicuro 18

Torrese 18

Alba Adriatica 14

Acquaesapone 13

Cupello 13

Penne 13



Montorio 11

Amiternina 11

River Chieti 10

Miglianico 8



S. Salvo 6

IL PROSSIMO TURNO

Alba Adriatica - Renato Curi Angolana

Cupello - Martinsicuro

Montorio - Chieti

Paterno - Penne

River Chieti - Amiternina

Sambuceto - Miglianico

Spoltore - San Salvo

Torrese - Capistrello

Acquaesapone - Real Giulianova