Il Torrebruna si riprende la vetta, seconda vittoria consecutiva del Carpineto Guilmi

Dopo una settimana di convivenza, il Torrebruna torna a occupare in solitaria il primo posto con un punto in più del Casalanguida inseguitrice. Nella difficile trasferta vastese i granata si impongono per 2 a 1 sullo United grazie alle reti di Gennaro Farina e Marco Di Lena, mentre per i padroni di casa è andato in gol Mirko Piccinini su calcio di rigore.

Dietro si fa sotto il Casalanguida di mister Zocaro che con il minimo vantaggio guadagna tre punti. In casa termina 1 a 0 contro il Real San Giacomo: mattatore di giornata Antonio Del Vecchio. Partita che ha fatto registrare qualche momento di nervosismo: 10 ammoniti e 4 espulsi. Cartellini rossi per Enzo Sabatini e David D'Ascenzo per gli ospiti, Nino Finamore e Giacomo Menna per i padroni di casa.

A Castiglione Messer Marino ci doveva essere la sfida tra il Furci allenato da Franco Marraffini contro l'ex squadra, la New Robur, ma in settimana la sua panchina è stata la prima a saltare in questo campionato. Tre punti in due partite giocate (nella seconda giornata il Furci ha riposato) sono stati evidentemente ritenuti pochi dalla dirigenza; al suo posto Massimiliano Marra, l'anno scorso allenatore in seconda alla Sansalvese.

Per quanto riguarda il calcio giocato, le due squadre mettono in cassaforte un punto a testa: 2 a 2 il risultato finale con la New Robur che vede svanire il doppio vantaggio iniziale. Ad aprire le danze era stato Davide Magnacca che di testa ha ribadito in rete un tiro di D'Ippolito finito sulla traversa. Lo stesso bomber raddoppia alla mezz'ora sempre di testa su calcio d'angolo.

Gli ospiti non si danno per vinti e prima accorciano con Pietro Borc, poi completano la rimonta nel finale con il cannoniere Adrian Micle che approfitta di uno svarione della difesa locale.

Sale in quota play off il Carpineto Guilmi che centra la seconda vittoria consecutiva. A cadere a Carpineto contro i giallorossi è il Montalfano di mister Maiale: 1 a 0 il finale. È Saverio D'Addario (secondo gol in stagione) su calcio piazzato a decidere il match.

Chiude la giornata la vittoria dell'Atletico Vasto sul Real Cupello: un 4 a 2 che incoraggia i biancorossi. Una doppietta di Kane Bamba (un rigore) e le reti di Yaya Bayo e Andrea Budano regalano tre punti d'oro alla truppa di mister Tarquinio. Per il Real di mister Suriano in gol Giuseppe D'Adamo e Samuele Pollutri con una bella rovesciata.

In testa alla classifica marcatori resiste Paolo Griguoli a 5 reti, a 4 salgono i bomber che già si sono distinti nelle scorse stagioni: Adrian Micle del Furci e Davide Magnacca della New Robur.

LA 4ª GIORNATA

Atletico Vasto - Real Cupello 4-2

Carpineto Guilmi - Montalfano 1-0

Casalanguida - Real San Giacomo 1-0

New Robur - Furci 2-2

Vasto United - Torrebruna 1-2

Riposa Pollutri

LA CLASSIFICA

Torrebruna 10



Casalanguida 9

New Robur 8

Real San Giacomo 6

Carpineto Guilmi 6



Montalfano 4

Atletico Vasto 4

Furci 4

Real Cupello 3

Vasto United 3



Pollutri 0

* Una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Furci - Vasto United

Montalfano - Atletico Vasto

New Robur - Carpineto Guilmi

Pollutri - Casalanguida

Real San Giacomo - Real Cupello

Riposa Torrebruna

LA CLASSIFICA MARCATORI

Paolo Griguoli 5 Montalfano Adrian Micle 4 Furci Davide Magnacca 4 New Robur Antonio D’Addario 3 Furci Rocco Colombaro 3 Montalfano Dario Lella 2 Torrebruna Cristian D’Ippolito 2 New Robur Giuseppe Di Marco 2 Casalanguida Alessio Pelliccia 2 Torrebruna Basso Colonna 2 Vasto United Enzo Sabatini 2 Real San Giacomo Saverio D’Addario 2 Carpineto Guilmi Kane Bamba 2 Atletico Vasto Stefano Cianciosi 1 Furci Domenico Lapenna 1 Furci Nicola Argentieri 1 Furci Giuseppe Frasca 1 Pollutri Domenico Desiderio 1 Torrebruna Giacomo Menna 1 Casalanguida David D’Ascenzo 1 Real San Giacomo Gabriel Lima 1 Real San Giacomo Tony Mucilli 1 New Robur Renato Antonino 1 Real Cupello Duilio Di Paolo 1 Carpineto Guilmi Antony Frasca 1 Montalfano Pasquale Smiles 1 Montalfano Piervincenzo Finamore 1 New Robur Danilo Salvatore 1 New Robur Francesco Bellisario 1 New Robur Claudio Marcucci 1 Atletico Vasto Geremia Forlande 1 Carpineto Guilmi Andrea Mariotti 1 Pollutri Gennaro Farina 1 Torrebruna Marco Di Lena 1 Torrebruna Mirko Piccinini 1 Vasto United Antonio Del Vecchio 1 Casalanguida Pietro Borc 1 Furci Yaya Bayo 1 Atletico Vasto Andrea Budano 1 Atletico Vasto Giuseppe D’Adamo 1 Real Cupello Samuele Pollutri 1 Real Cupello