Il Lanciano passa a Cupello solo nel finale. Il Carunchio torna alla vittoria

PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Alla vincitrice designata del campionato servono quasi 90 minuti per espugnare il campo dell'Atletico Cupello. I biancorossi di mister Carbonelli sfoderano una prestazione maiuscola riuscendo a contenere le sortite offensive di un Lanciano che vuole restare a punteggio pieno. I tentativi dei rossoneri, però, si scontrano con un muro difensivo ben messo in campo e soprattutto un Crescenzo Mainardi oggi in forma smagliante: numerose le prodezze (una su tutte, quella su Di Gennaro nel primo tempo) che lasciano inviolata la porta cupellese per gran parte della gara. Al 35'st gli uomini di Carbonelli però si arrendono: traversa di Sardella e Alex Cianci che ribadisce in rete.

I cupellesi non si sono mai resi pericolosi (i pericoli per il n. 1 rossonero sono arrivati soprattutto da un paio di deviazioni fortuite dei compagni), ma sono riusciti a fermare la manovra lancianese dimostrando di poter ambire a posizioni di tutto rispetto. Anche per la partita odierna centinaia di tifosi lancianesi hanno seguito la squadra in trasferta.

A ruota segue il Mario Tano che vince 4 a 0 a Fresagrandinaria e inguaia i locali ora ultimi a causa della contemporanea vittoria del Tre Ville. Barry, Sciarrino (rigore) e una doppietta di Del Roio condannano i biancorossi.

Perde quota il Vasto Marina di mister Ascatigno che con la sconfitta rimediata contro l'Athletic Lanciano esce momentaneamente dalla zona play off. Una doppietta di Aielli e una rete di Verì proiettano l'altra formazione lancianese al terzo posto.

L'Orsogna dilaga in casa contro il malcapitato Trigno Celenza: finisce 6 a 1 (ben 5 le reti al passivo per i celenzani già nel primo tempo). Quattro gol di Di Nardo e una doppietta di Sferrella non lasciano scampo alla formazione di Di Pardo che segna con Michilli a risultato ormai compromesso.

Non esce infine dal tunnel il Roccaspinalveti che perde 2 a 0 nello scontro-salvezza contro il Paglieta (Bevilacqua e Tundo) davanti al pubblico amico.

Da segnalare domenica prossima la sfida tra Mario Tano e Atletico Cupello (big batch per la vittoria finale l'anno scorso in Seconda) e il match-salvezza tra Paglieta e Fresa.

LA 9ª GIORNATA

Athletic Lanciano - Vasto Marina 3-0

Atletico Cupello - Lanciano 0-1

Fresa - Atessa Mario Tano 0-4

Orsogna - Trigno Celenza 6-1

Roccaspinalveti - Paglieta 0-2

Tollese - Virtus Ortona 1-3

Tre Ville - S. Vito 2-1

Riposa Scerni

LA CLASSIFICA

Lanciano 24



Atessa Mario Tano 22

Athletic Lanciano 18

Virtus Ortona 18

Scerni 17



Vasto Marina 16

Orsogna 16

Atletico Cupello 14

Trigno Celenza 8

Tollese 8

Roccaspinalveti 6

Paglieta 5



S. Vito 4

Tre Ville 4



Fresa 2

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Atletico Cupello

Vasto Marina - Tollese

Paglieta - Fresa

S. Vito - Athletic Lanciano

Trigno Celenza - Scerni

Virtus Ortona - Orsogna

Lanciano - Tre Ville

SECONDA CATEGORIA, GIRONE F

Nel gruppo di testa vincono tutte tranne il Gissi. Vince il Palena che contro la neopromossa Virtus Tufillo si impone per 3 reti a 1. I tufillesi di mister Sallustio reggono fino a un quarto d'ora dalla fine mantenendo il risultato di 1 a 1 (Lattanzio per i padroni di casa), poi il crollo.

Al secondo posto tiene botta l'Odorisiana che non fallisce contro il Quadri: 2 a 1 in trasferta e tre punti per continuare la rincorsa alla vetta. È Loris Della Penna ad aprire le marcature al 25', al 55' arriva il pareggio dei padroni di casa su calcio di rigore. D'Alessandro al 70' firma il definitivo 2 a 1.

Al terzo posto c'è lo Sporting Vasto che nell'anticipo di ieri si è disfatto del Real Casale per 5 a 2: Luca Madonna protagonista con due gol, poi Andrea Madonna, Vetta e D'Alessandro. Per i padroni di casa reti di Cinosi e Toscano.

I giallorossi di Gissi, come detto, capitolano nella trasferta di Carunchio. I padroni di casa ritrovano così la vittoria dopo una striscia negativa. Sugli scudi Buba Baldeh che oggi ha realizzato una tripletta; Di Croce e Romilio accorciano, ma la rimonta non si completa. Per gli ospiti espulso il portiere per reazione.

Compie un bel salto in avanti anche la Dinamo Roccaspinalveti che torna alla vittoria con un netto 3 a 0 rifilato alla Civitellese. Il San Buono pareggia in casa contro il Villa S. Maria con le reti di Emanuele Suriano, Tonio Romilio e Riccardo D'Adamio.

Si torna, infine, a respirare anche la Sansalvese: 2 a 1 all'Atletico Roccascalegna. Le reti di Torres su rigore e Di Martino fanno risalire la china alla formazione di mister Rossi.

L'8ª GIORNATA

Carunchio - Gissi 3-2

Dinamo Roccaspinalveti - Civitellese 3-0

Quadri - Odorisiana 1-2

Real Casale - Sporting Vasto 2-5 (ieri)

San Buono - Villa S. Maria 3-3

Sansalvese - Atletico Roccascalegna 2-1

Virtus Tufillo - Palena 1-3

Riposa Di Santo Dionisio

LA CLASSIFICA

Palena 24



Odorisiana 21

Sporting Vasto 19

Gissi 16

Di Santo Dionisio 15



Real Casale 12

Carunchio 8

Dinamo Roccaspinalveti 8

San Buono 7

Sansalvese 7

Quadri 6

Villa S. Maria 6



Virtus Tufillo 2

Civitellese 2



Atletico Roccascalegna 1

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Roccascalegna - Real Casale

Civitellese - San Buono

Gissi - Quadri

Odorisiana - Di Santo Dionisio

Palena - Carunchio

Sporting Vasto - Virtus Tufillo

Villa S. Maria - Sansalvese

Riposa: Dinamo Roccaspinalveti