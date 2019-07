Erasmus+, positiva esperienza in Germania per gli studenti della Paolucci

Si è conclusa la terza mobilità nell’ambito del progetto Erasmus plus ‘Europe in Sagas’. Quattro studenti dell’Istituto Comprensivo Vasto 1, della scuola secondaria di primo grado “Paolucci”: M. Sabatini, M. D’Ottavio, G. Centorami e L. Fiore si sono recati in Germania accompagnati dalle docenti Elisabetta Gallo e Barbara Lucci.

Luogo dell’incontro con i partners turchi, ungheresi, macedoni e tedeschi, è stata la scuola di Plüderhausen, una scuola molto moderna, grande e ben organizzata, con palestre attrezzate per gli sport, mensa, laboratori di taglio e cucito, cucina per gli studenti, corsi di coltivazione della terra e una caffetteria auto-gestita dagli studenti dell’ultimo anno.

In questa mobilità tutti gli studenti si sono cimentati con grande impegno nella rappresentazione teatrale di una leggenda turca. Sono stati coinvolti sia nella preparazione dei costumi che nella drammatizzazione. Hanno assistito inoltre ad un Gala sportivo della scuola e, accolti dal sindaco, sono venuti a conoscenza di un interessante progetto ecologico che interessa 16 paesi vicino al fiume Necker. Nella vicina Stoccarda interessantissime sono state le visite al centro città della Königstrasse, al museo della Mercedes-Benz per la storia delle macchine e la storia contemporanea, il giardino zoologico e botanico Wilhelma.

Al primo posto sempre una grande voglia degli alunni di comunicare e conoscere i ragazzi delle altre delegazioni e, grazie all’ospitalità e alla disponibilità delle host families, gli studenti hanno acquisito nuove esperienze e sono migliorati nell’autostima, nell’autonomia e nella sicurezza personali. Ultimo appuntamento del progetto Erasmus “Europe in Sagas” sarà a Istanbul in Turchia a maggio 2018.

