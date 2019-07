Esce fuori strada con l’auto e finisce contro un palo della luce

Ha accusato un lieve malore mentre era alla guida e, dopo aver perso il controllo della sua auto, una Toyota Yaris, è finito fuori strada abbattendo un palo della pubblica illuminazione. L'episodio è avvenuto questa mattina in via Spataro, nei pressi dell'incrocio con via Ritucci Chinni.

L'uomo, di 78 anni, stava percorrendo la strada del quartiere San Paolo quando ha avuto un mancamento ed ha perso per qualche istante il controllo della vettura che è salita sul cordolo che delimita l'aiula spartitraffico ed è finito contro un palo della luce, caduto poi a terra.

Fortunatamente in quel momento non sopraggiungevano altre vetture lungo via Spataro nè il palo, nel cadere a terra, è finito contro le vicine macchine parcheggiate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Vasto, che hanno poi effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Per l'uomo non ci sono state gravi conseguenze fisiche e non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Sono stati i suoi stessi familiari ad accompagnarlo presso il pronto soccorso del San Pio di Vasto per accertamenti. L'autovettura è stata poi caricata su carroattrezzi e portata via. Il palo è stato rimosso in attesa della risistemazione.