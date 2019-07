A San Salvo la prima edizione di "Presepi e... quartieri"

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, l'assessorato alla Cultura del Comune di San Salvo promuove Presepi e… Quartieri riservato ai residenti, alle parrocchie, alle associazioni e alle scuole di ogni ordine di grado, a condizione che il luogo scelto per l'allestimento del presepe sia pubblico, di facile accesso e visibile (es. in un angolo del quartiere, in spazi verdi, ecc.).

L’iniziativa è finalizzata a rafforzare il legame a uno dei più antichi simboli della cristianità rappresentata dal presepe per incentivare l'aggregazione sociale e la solidarietà tra i cittadini e il senso di appartenenza alla propria comunità allo spirito natalizio.

Si lascia piena libertà alla creatività e alla fantasia dei partecipanti nella scelta dei materiali da utilizzare per la realizzazione del presepe.

L'iscrizione al concorso è gratuita. La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata anche a mano entro le ore 13,00 del 10 novembre 2017 all'Ufficio Cultura del Comune di San Salvo, Piazza San Vitale - info: tel. 0873/340247 oppure all’indirizzo e-mail: apagano@comune.sansalvo.ch.it

Una commissione di esperti valuterà i presepi con i seguenti criteri: originalità del lavoro, capacità di trasmettere il messaggio proprio della Natività, partecipazione del quartiere (bambini, giovani, famiglie), allo scopo di incentivare la cittadinanza attiva e l'aggregazione sociale, nel rispetto della cura degli spazi comuni e del decoro urbano.

Sono previsti attestati di merito a tutti i partecipanti e premi per i primi tre classificati.