Un’associazione per riunire i pugliesi a Vasto e far conoscere cultura e tradizioni

Un'associazione per unire tutti i pugliesi che vivono a Vasto e dintorni e "per promuovere la conoscenza e la riscoperta delle più belle tradizioni pugliesi". Si chiama "Ami la Puglia" l'iniziativa promossa da Luca Russo, di origini pugliesi ma ormai da tanti anni stabilito a Vasto, insieme ad Anna Fabiano e altri amici. Da qualche giorno in città ci sono i volantini distribuiti dal comitato promotore dell'iniziativa per coinvolgere quante più persone possibili. "A Vasto e dintorni ci sono tanti pugliesi - spiega Luca Russo - e abbiamo pensato a questa iniziativa per creare un programma di aggregazione ricco di occasioni di incontro e di amicizia con scambi tra le due regioni nel segno di arte, cultura, tradizioni ed enogastronomia".

Il primo passaggio sarà "contarsi, per capire quanti siamo. E poi dotarci di uno statuto, una sede per poi allestire un programma condiviso. La partecipazione a questa iniizativa è assolutamente gratuita - sottolinea Russo -, chiediamo e offriamo solo disponibilità, tempo, energia ed entusiasmo".

Per informazioni

Luca Russo - 3356698935 - lucafprusso@libero.it

Anna Fabiano - 3890036259 - fabianoavvocatoanna@virgilio.it