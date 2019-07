Lo Scerni si aggiudica il big match, secondo 8 a 0 consecutivo del Lanciano

Un Lanciano che non fa sconti. Dopo l'8 a 0 rifilato al Roccaspinalveti, i rossoneri si impongono con lo stesso risultato nella sfida interna contro il Fresagrandinaria. I biancorossi, penultimi, riescono a chiudere il primo tempo con due gol al passivo, poi la prima della classe prende il sopravvento. Reti segnate da Di Gennaro, Cianci, Shipple (doppietta), Sardella, Quintiliani (doppietta) e Scudieri.

Mantiene lo stesso ritmo l'Atessa Mario Tano che finora ha perso solo contro i rossoneri. Vittima di turno è il Roccaspinalveti che ha la sfortuna di incontrare prima e seconda a distanza di pochi giorni. Il risultato finale vede gli atessani imporsi con un netto 5 a 0: Sciarrino ne fa tre, completano il tabellino Barry e Djolo.

Al terzo posto solitario c'è lo Scerni che si aggiudica l'importante sfida contro l'Orsogna. Tra le mura amiche termina 2 a 0 con una rete per tempo: Ferrazzo al 40' e Farina al 38'st.

Classifica corta quella dei piani alti. Al quarto posto c'è mister Ascatigno con il suo Vasto Marina che oggi si è disfatto del Tre Ville con un secco 3 a 0: D'Adamo, Di Vito e Di Gennaro firmano la vittoria.

Tra le vastesi vince anche l'Atletico Cupello in trasferta contro il San Vito: 3 a 1 il finale. Da annotare la prima rete in maglia biancorossa del sansalvese Dario Costantini, rientrato da un infortunio; gli altri due gol portano la firma dei soliti Mirolli e Luciano.

La giornata delle vastesi si conclude con lo 0 a 0 tra Trigno Celenza e Tollese ancora a braccetto in classifica a quota 8.

LA CLASSIFICA

Lanciano 21



Atessa Mario Tano 18

Scerni 17

Vasto Marina 16

Virtus Ortona 15



Athletic Lanciano 15

Atletico Cupello 14

Orsogna 13

Trigno Celenza 8

Tollese 8

Roccaspinalveti 6

S. Vito 4



Paglieta 2

Fresa 2



Tre Ville 1

IL PROSSIMO TURNO

Athletic Lanciano - Vasto Marina

Atletico Cupello - Lanciano

Fresa - Atessa Mario Tano

Orsogna - Trigno Celenza

Roccaspinalveti - Paglieta

Tollese - Virtus Ortona

Tre Ville - S. Vito

Riposa Scerni