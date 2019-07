Lions club Adriatica Vittoria Colonna, una raccolta fondi per le popolazioni terremotate

In occasione della 31ª edizione del Trofeo Bancarella, che si è svolta domenica scorsa a Vasto, il Lions Club Adriatica Vittoria Colonna ha promosso una raccolta fondi benefica in favore delle popolazioni terremotate. "Per l’occasione, infatti, è stato allestito un adeguato stand dove i soci del Club hanno operato a contatto con la gente chiedendo una donazione in cambio di un piccolo omaggio, una piantina grassa simbolo di grande resistenza a fronte di piccoli bisogni. E alla fine sono state quasi 250 le piantine consegnate in giornata a testimoniare una massiccia adesione al service promosso di cui i soci del Lions Club Adriatica Vittoria Colonna non possono che essere felici".

Il presidente del Club, Luca Russo, ha ricordato l'impegno del Distretto 108A e di tutti i Lions Club italiani al fianco delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto, con la costruzione di due villaggi a Camerino e Arquata del Tronto. "Il service portato a compimento domenica – ha detto Russo, dopo aver ringraziato anche il Gruppo comunale di Protezione civile di Vasto, coordinato da Eustachio Frangione, per l’assistenza fornita – rappresenta una ulteriore dimostrazione dell’altruistico e disinteressato aiuto che i Lions riservano a chi ha davvero bisogno. Un piccolo passo all’interno di un grande cammino di solidarietà".

Il prossimo 12 novembre il club sarà impegnato in una nuova iniziativa, un torneo di burraco per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di apparecchiature di telesoccorso per anziani soli e bisognosi.