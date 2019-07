L’onorevole Paolo Beni a Vasto per parlare di "Ius soli"

Si terrà venerdì 3 novembre (17.30), presso la Pinacoteca di palazzo d’Avalos, il convegno organizzato dal sezione Anpi di Vasto e dal Club Unesco Vasto, con il patrocinio del Comune, sul tema dello Ius soli, con l’intento di portare alla cittadinanza un contributo informativo e di confronto.

L’incontro vedrà la partecipazione dell’onorevole Paolo Beni, deputato e membro della commissione Affari sociali, in prima linea nella discussione dello Ius soli, fortemente impegnato nel far rientrare nel calendario di aula del Senato la discussione sulla legge e di Marinella Sclocco, assessore alla Politiche sociali della Regione Abruzzo per il suo quotidiano contributo alla sensibilizzazione sul tema del diritto di cittadinanza.

Interverranno Hamid Hamdi, mediatore culturale del territorio e Bianca Campli, presidente del Club Unesco di Vasto. I saluti saranno affidati al sindaco Menna e l’introduzione a Domenico Cavacini, presidente del circolo Anpi vastese. Nel corso dell'iniziativa, coordinata da Sonia Di Naccio, saranno proiettati contributi video e interviste raccolte sul territorio.