L’Audax dilaga anche in Coppa Abruzzo: 9 a 0 al Ripalimosani

In questo avvio di stagione l'Audax Palmoli sa solo segnare: quattro partite disputate tra campionato e coppa, 33 reti realizzate, 0 subite. Il conteggio della macchina da gol si è aggiornato questo pomeriggio con il turno di Coppa Abruzzo che ha visto le Panthers sopraffarre il Ripalimosani per 9 a 0.

Una partenza sprint della formazione di mister Buda che può contare su uno dei migliori organici della categoria. Tra le più in forma, c'è sicuramente Michela Di Tullio che oggi ha realizzato una tripletta, ma certamente le altre non stanno a guardare: Angelica Di Ninni e Loredana Cerrone firmano una doppietta a testa, Aurora Savelli e Sabrina Giuliani completano lo score.

L'Audax passa così alla seconda fase a punteggio pieno insieme al Ripalimosani (non qualificata la Stella Nascentetrivento). Le premesse per arrivare in fondo ci sono tutte.

Domenica prossima si torna in campo per il campionato. A Palmoli arriverà l'Aeternum.