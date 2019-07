Coppa Italia di C2, Futsal Vasto sconfitto in trasferta dalla Virtus San Vincenzo

Futsal Vasto sconfitto in trasferta nella gara di andata del 2° turno di Coppa Italia di serie C2. I ragazzi di mister Rossi tornano dalla trasferta in casa della Virtus San Vincenzo con un passivo di 9-7 che comunque mantiene aperto il discorso qualificazione alla Final Four che si disputerà a gennaio a Tollo.

Sul sintetico all'aperto di San Vincenzo Valle Roveto il primo tempo è da incubo per i biancorossi che si fanno sopraffare dagli avversari bravi ad approfittare degli errori in fase di impostazione e delle lacune in marcatura degli ospiti. E così i padroni di casa vanno a segno 5 volte mentre dalla parte vastese c'è la sola rete di Scafetta. Nel secondo tempo il copione sembra essere lo stesso perchè la Virtus incrementa il punteggio portandosi sul 7-2 e poi, a 10 minuti dal termine, sul 9-5. A quel punto c'è la reazione dei vastesi che trovano altri due gol per il definitivo 9-7 che tiene vive le speranze di poter ribaltare l'esito della doppia sfida. Per il Futsal Vasto a referto vanno Scafetta (che segna il primo e l'ultimo gol), Gaspari, Di Bello, Di Donato, Bozzelli e Salvatore.

Per la Coppa si tornerà in campo il prossimo 16 novembre al PalaSalesiani. Servirà una vittoria convincente per poter conquistare un posto nella Final Four.