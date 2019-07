Le ricette dei blogger di iFood nello Scavolini Store di Vasto

Continua il viaggio di iFood nelle cucine degli Scavolini Store d'Italia. Sabato sera il lungo viaggio, che sta coinvolgendo tantissimi appassionati, ha fatto tappa nello Scavolini Store di Vasto, in via Ciccarone 125/B, dei fratelli Giovanni e Massimo Giammichele. Ai fornelli c'erano Daniele Faresin, direttore della BBQ4All University, e Annalaura Levantesi, food blogger di iFood e curatrice di Forchetta e Pennello. Due le originali ricette che il pubblico presente in negozio ha potuto osservare da vicino e, soprattutto, gustare. Annalaura Levantesi ha preparato un hummus alla zucca con pane naan con lievito madre, Daniele Faresin ha cucinato un diaframma marinato con salsa di peperone "bruciato". Tante le domande e le curiosità che i partecipanti hanno rivolto ai due ospiti d'eccezione che hanno spiegato nel dettaglio le due ricette molto apprezzate anche in fase di degustazione.