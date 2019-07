Con ’Viva Sofia’ un corso per l’utilizzo del defibrillatore

Si è svolto domenica scorsa, nella sala convegni degli ex palazzi scolastici di Vasto, l'ormai tradizionale appuntamento con Viva Sofia, service del Lions Club New Century per l'apprendimento delle tecniche di disostruzione pediatrica e che quest'anno si è arricchito di nuovi contenuti come un interessante corso di BLSD (Basic Life Support Defibrillation) sull’utilizzo del defibrillatore semi automatico.

A tenere il corso è stata l’Associazione Sanità Attiva di Chieti Scalo affiliata alla American Heart Association, che ha istruito e certificato quanti interessati all’uso del defibrillatore ed ad altre manovre di primo soccorso. "L’idea del corso - spiega Guido Giangiacomo - presidente del Lions Club New Century- , nasce dall’impegno preso dal Club dopo aver donato un defibrillatore al Comune di Vasto, oggi presente presso la palestra San Paolo".

E’ stata anche l’occasione per ringraziare il dottor Pelliccia, omaggiato di una divisa da bicicletta Lions acquistata del Club per sostenere le popolazioni terremotate, per la ormai consolidata collaborazione tra il Club ed il Pronto Soccorso. A conclusione dell'evento il dottor Pelliccia ha testimoniato come la formazione svolta durante gli appuntamenti di Viva Sofia abbia già aiutato a salvare vite umane.