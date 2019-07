Con Italia Nostra la visita alle tombe storiche del cimitero di Vasto

Anche quest'anno la sezione di Italia Nostra del Vastese propone ai cittadini l'interessante appuntamento "Il silenzio e la memoria", una visita guidata alle tombe storiche del cimitero di Vasto nel periodo della commemorazione dei defunti. "Questo vuole essere anche un momento di riflessione aperto a tutti coloro che vogliono conoscere nuovi ed inattesi aspetti sul patrimonio storico conservato nel nostro cimitero". L'appuntamento è per venerdì 3 novembre alle ore 15 davanti all'ingresso principale del Cimitero (in viale del Cimitero).

Il tema di quest'anno, che guiderà l'approfondimento tematico del professor Luigi Murolo, è In cornu epistulae et in cornu evangelli - una rilettura storica del cimitaro di Vasto. "La visita - spiegano i responsabili di Italia Nostra - consentirà di ripercorrere alcuni dei momenti più importanti della storia contemporanea di Vasto attraverso i personaggi sepolti nel cimitero della nostra città e le loro tombe, che parlano e narrano molto di più di quanto potrebbe apparire ad una prima lettura: anche soltanto la loro semplice collocazione fisica assume un significato antropologico, culturale e sociale, che risponde a convenzioni e norme del loro tempo.

Purtroppo saranno leggibili e potranno essere interrogate direttamente soltanto le tombe superstiti - alcune delle quali sono destinate a causa dell’incuria ad un inesorabile e definitivo degrado - ma tramite i documenti d’archivio sarà possibile recuperarne alcune caratteristiche, altrimenti perse per sempre".