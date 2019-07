Esordio per l’Under 12 della Tetras Rugby

La settimana appena passata ha segnato l'esordio dell'Under 12 Tetras Rugby che cresce costantemente e si prefigge grandi miglioramenti nel breve termine.

"Questa di Avezzano – dice il responsabile Nicola Coppola – era una trasferta davvero difficile dove ci aspettavano avversari ardui da affrontare e con un bagaglio di esperienze di gioco nettamente superiore al nostro. Nonostante tutto siamo stati in grado di affrontarli con dignità dimostrando di aver capito come ci si dispone sul campo e come lottare per la palla.

Abbiamo perso le prime due rispettivamente 10:1 e 9:1 con Avezzano e L’Aquila rugby ma ciò non ha demotivato i ragazzi che hanno lottato fino alla fine con tutte le loro forze. Infine, abbiamo giocato con il Tortoreto, squadra di grande entusiasmo e cuore, che ha saputo sfruttare questo a suo vantaggio mettendoci alle strette e portandoci ad un pareggio che, a noi, sapeva già di vittoria.

Nonostante tutto è stata una giornata ricca di emozioni soprattutto per me che, preso dalla foga della prima partita e dalla voglia di vedere i propri ragazzi far bene, non sono riuscito ad essere il pilastro saldo e lucido in panchina che dovevo rappresentare come coach. Useremo questo come un punto di forza cresceremo insieme loro in campo e io in panchina. Da lunedì di riparte, con tanta voglia di fare e di crescere un gruppo affiatato ed appassionato a questa fantastica realtà Neonata nel nostro territorio".

Oltre la 12, nelle fila dell'Adriatica è sceso in campo, partendo dalla panchina il nostro Under 16 Nicola Coppola in una partita valida per il campionato vinta 7-0 per la franchigia di coach Marco Acquarola. Mercoledì prossimo ci sarà l'esordio della squadra femminile in Coppa Italia a Sambuceto.