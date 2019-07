Alla Duilio Run la Podistica Vasto si fa valere con piccoli e grandi

"Ci sono gare che attraggono per il richiamo mediatico,le caratteristiche tecniche o il paesaggio circostante. Altre invece perché in gioco entra l'emozione di un ricordo come nel caso della Duilio Run ad Atessa dedicata all'indimenticato Duilio Fornarola, decano del podismo abruzzese, scomparso 3 anni fa". Così Pierpaolo Del Casale, addetto stampa della Podistica Vasto, racconta l'esperienza vissuta dai portacolori della società biancorossa all'appuntamento sportivo di ieri ad Atessa.

Nella gara della lunghezza di 8 km. si sono cimentati "Nicolino Dario, Francesco Vitulli, Gianlorenzo Molino, Maurizio Corvino, Donato e Giuseppe Romagnoli. Presente anche un buon gruppo di baby runners biancorossi ovvero Martina e Sara Stivaletta, Raffaello e Samuele Di Martino, Alessia e Matteo Forte, Alessio Riccardo,Angelica e Giusy Spenza - spiega Del Casale -. Sono stati proprio loro a tenere banco nelle rispettive categorie con una serie eccezionale di piazzamenti. Martina Stivaletta ed i fratelli di Martino sono giunti ai 3 primi posti, Sara Stivaletta ed Alessia Forte seconde ed analogo risultato per il fratello di quest'ultima Matteo mentre Alessio Riccardo ha ottenuto un terzo posto. Ad un soffio dal podio le sorelline Spenza che hanno dimostrato comunque un'ottima determinazione. Crono positivi anche per i grandi che nella gara competitiva si sono dati parecchio da fare" correndo nel ricordo di Fornarola.