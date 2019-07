Vola la Vastese: 4-0 ai Nerostellati per la quinta vittoria di fila

La Vastese vola in campionato. Quinto successo consecutivo dei biancorossi che battono 4-0 i Nerostellati in una partita senza storia e salgono al secondo posto del girone F di serie D superando Castelfidardo e Campobasso, oggi sconfitte. Si tornerà in campo già mercoledì con Fiore e compagni che proveranno a far continuare il loro magic moment per poi tornare in campo tra una settimana all'Aragona contro l'Olympia Agnonese.

La partita. Il primo acuto in avanti è di marca biancorossa con Fiore che al 5’, in ottima posizione in area, calcia addosso a Parente dopo essere stato ben servito da Cristante. Due minuti più tardi la Vastese passa in vantaggio. Lo schema su punizione della trequarti funziona a meraviglia con la palla per Cristaldi che esalta i riflessi del portiere ospite. Ma sulla palla arriva come un falco Viscardi che di testa mette in rete per il suo primo gol in maglia biancorossa. Il Pratola non ci sta e prova subito a ribattere arrivando due volte alla conclusione con Bruni. La prima volta il pallone finisce alto sulla traversa, nella seconda occasione, al 15’, ci pensa Camerlengo in tuffo a salvare la sua porta. Al 21’ c’è il raddoppio della Vastese con un inedito Viscardi in versione goleador. Una pallone invitante arriva sui piedi del difensore biancorosso che di precisione calcia in rete. C’è anche qualche protesta degli ospiti che lamentavano la presenza di un loro uomo a terra in area nel corso dell’azione. Gli ospiti ci provano ancora ma la retroguardia biancorossa riesce sempre a contenere. Nel finale di primo tempo palla gol per Cristaldi che anticipa il portiere pratolano ma trova un difensore avversario ad evitare che la palla entri in rete.

Si torna in campo e alla prima occasione la Vastese fa tris. Fiore pennella un cross in area e Leonetti di testa disegna una parabola che beffa il portiere ospite. I Nerostellati provano a riaprire la partita ma non hanno forza offensiva sufficiente. Dal canto suo la Vastese controlla e prova a pungere come accade con Stivaletta che al 15’ va al tiro da fuori impegnando Parente. La partita è ormai segnata e la Vastese ha vita facile in campo. Al 21’ serpentina di Nicola Fiore che entra in area e viene atterrato da Del Gizzi. L’arbitro non ha dubbi e assegna il calcio di rigore ammonendo il difensore nerostellato. Sul dischetto si presenta Cristaldi che fa centro per il poker biancorosso. Colavitto sfrutta tutti i cambi a sua disposizione anche per far rifiatare qualcuno dei titolari e la partita scivola via verso la conclusion. A tre minuti dallo scadere c'è anche l'occasione per arrotondare ancora il risultato ma il colpo di testa di De Chiara su cross di Lucciarini finisce fuori. Finisce 4-0 con la Vastese che esce dagli applausi e può far festa per il secondo posto in classifica.

Vastese – Nerostellati 4-0

(7’ Viscardi, 21’ Viscardi, 3’st Leonetti, 22’st Cristaldi [r])

Vastese: Camerlengo, Iodice, De Chiara, De Feo (13’st Iarocci), Amelio, Viscardi, Stivaletta (18’st Bittaye), Pizzutelli (25’st Lucciarini), Cristaldi, Fiore (37’st Colitto), Leonetti (31’st Di Pietro). Panchina: Coppola, Casciani, Napolitano, Alberico. Allenatore: Colavitto

Nerostellati: Parente, Valente, Del Gizzi, Vitone, Giallonardo, Censori, Bruni (11’st , Cicconi), Pacella, Di Ruocco (24’st Ponticelli), Kone, Di Rosa. Panchina: Capone, Di Ciccio, Rossi, Iacobucci, Puglielli, Di Cerchio, Donatangelo. Allenatore: Di Marzio

Arbitro: Bracaccini di Macerata (Fresa di Battipaglia e Russo di Torre Annunziata)

Ammoniti: Valente, Pizzutelli, Del Gizzi.

La 9ª giornata

Avezzano - Casltefidardo 3-1

Jesina - Sangiustese 0-1

L’Aquila - San Nicolò 2-0

Matelica - Olympia Agnonese 1-0

Pineto - Fabriano Cerreto 2-1

Recanatese - Campobasso 2-1

San Marino - Francavilla 1-3

Vis Pesaro - Monticelli 2-0