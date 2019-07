La New Robur aggancia il Torrebruna. Prima vittoria per il Carpineto Guilmi

Il Torrebruna rallenta e le inseguitrici ne approfittano. Tra queste c'è la New Robur che non fa sconti al fanalino di coda Pollutri ancora a 0 punti: 4 a 1. Danilo Salvatore apre le danze con un tiro-cross, poi i padroni di casa pareggiano su rigore. I gialloblù tornano in vantaggio grazie a Francesco Bellisario di testa per poi prendere il largo con il bomber di casa alle prime segnature in questa stagione: Davide Magnacca. L'attaccante prima segna ribadendo in rete un rigore parato a Di Domenica, poi in contropiede firma la doppietta personale. Il Pollutri resta l'unica squadra a 0 punti.

Il Torrebruna si ferma in casa in una partita dura sul piano fisico contro l'Atletico Vasto. Sono proprio gli ospiti ad andare in vantaggio con Marcucci su calcio di rigore. A ristabilire la parità è poi Alessio Pelliccia poco prima dell'intervallo. Il risultato finale non si schioderà dall'1 a 1. Entrambe le squadre recriminano per alcune decisioni arbitrali. I granata sono così agganciati a quota 7 dai cugini di Castiglione Messer Marino.

Dietro spingono Casalanguida e Real San Giacomo entrambe vittoriose in questo turno e che domenica prossima si affronteranno nello scontro diretto. I biancoblù hanno vinto nell'anticipo di ieri in trasferta a Montalfano: 1 a 0 con autogol su calcio di punizione di Di Croce. I gialloverdi padroni di casa non hanno trasformato il calcio di rigore del possibile pareggio con Colombaro.

Il Real San Giacomo si è aggiudicato il match contro il Vasto United per 2 a 1. Il capitano Enzo Sabatini regala tre punti importanti ai biancoverdi firmando la doppietta personale; per i vastesi di mister Carosella il gol è stato segnato da Basso Colonna.

Da registrare in questa giornata la prima vittoria del Carpineto Guilmi, la società nata dalla fusione delle squadre dei due comuni. A farne le spese, tra le mura amiche, è stato il Furci di mister Marraffini. In gol per gli ospiti Geremia Forlande e Saverio D'Addario; la rete furcese è stata siglata dal bomber Adrian Micle su calcio piazzato. I padroni di casa hanno terminato in 10 per l'espulsione di Cunicella (tocco di mano in area).

La classifica marcatori continua a essere guidata da Paolo Griguoli (Montalfano) a quota 5 reti, dietro con tre gol a testa ci sono Antonio D'Addario e Adrian Micle del Furci e Rocco Colombaro sempre del Montalfano (tutta la classifica in basso).

LA 3ª GIORNATA

Furci - Carpineto Guilmi 1-2

Montalfano - Casalanguida 0-1 (ieri)

Pollutri - New Robur 1-4

Real San Giacomo - Vasto United 2-1

Torrebruna - Atletico Vasto 1-1

Riposa Real Cupello

LA CLASSIFICA

New Robur 7



Torrebruna 7

Casalanguida 6

Real San Giacomo 6

Montalfano 4



Furci 3

Real Cupello 3

Vasto United 3

Carpineto Guilmi 3

Atletico Vasto 1

Pollutri 0

* Una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Atletico Vasto - Real Cupello

Carpineto Guilmi - Montalfano

Casalanguida - Real San Giacomo

New Robur - Furci

Vasto United - Torrebruna

Riposa Pollutri 2k17

LA CLASSIFICA MARCATORI