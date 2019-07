Il Futsal Vasto sconfitto di misura dal Centro Sportivo Teatino

Torna senza punti in tasca il Futsal Vasto dalla trasferta in casa del Centro Sportivo Teatino per la 4ª giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5. Tanti i rimpianti per la squadra di mister Michael Rossi che non è riuscita ad essere cinica nei 60 minuti ed ha sprecato tante occasioni per poter tornare a Vasto con un risultato positivo.

Nel primo tempo è la squadra di casa a partire forte trovando subito il gol dell'1-0. Ma i biancorossi in 5 minuti riescono a ribaltare al risultato grazie alla punizione di Gaspari, al 15', e al gol di Salvatore al 20'. I neroverdi, però, sul finire di tempo trovano il pareggio con cui si va negli spogliatoi.

Si torna in campo e i vastesi alzano la pressione per cercare il gol del nuovo vantaggio, trovando però sulla loro strada l'ottimo portiere teatrino e poi, in alcune occasioni, mancano di precisione. La squadra del presidente Giacomucci ha anche per due volte la possibilità di andare sul dischetto del tiro libero ma i tiri i Gaspari e Di Donato non vanno a buon fine. E così, alla fine, è il Centro Sportivo Teatino a trovare il gol-vittoria con un rilancio del portiere ben capitalizzato dal pivot di casa, abile a sfruttare l'indecisione della retroguardia del Futsal Vasto.

Sabto prossimo i biancorossi torneranno a giocare tra le mura amiche ospitando il Futsal Tollo.

La 4ª giornata

Centro Sportivo Teatino - Futsal Vasto 3-2

Delfino C5 - Futsal Ripa 5-4

San Vito - San Pietro Tollo 4-3

Doogle - Casoli 1-1

Futsal Tollo - Paul Merson domenica 29 ottobre

riposo : Eurogames Cupello

La classifica: 9 Paul Merson; 7 Futsal Tollo, San Vito; 6 Centro Sportivo Teatino, Futsal Vasto, San Pietro Tollo; 4 Delfino C5, Futsal Ripa, 3 Eurogames Cupello; 1 Casoli, Doogle.