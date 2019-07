Da Genova a Vasto per partecipare al 31° Trofeo Bancarella

Da Genova a Vasto con la propria bancarella di articoli di pelletteria. È Francesco Calvano il vincitore del 31° Trofeo Bancarella che stamattina si è tenuto in via Giulio Cesare e nelle strade limitrofe (via Alessandrini, via Mario Molino, via Martiri della Violenza, piazza Sturzo, piazza Smargiassi e via Bachelet), organizzato da Apam in collaborazione con Asso Service e il patrocinio della Fiva Confcommercio nazionale e del Comune di Vasto.

Il trofeo è stato consegnato nelle mani di Calvano dalla famiglia del cavalier Francesco Smargiassi, in onore del quale la manifestazione si tiene ogni anno. A premiare il commerciante ligure – ma pugliese d'origine – anche il presidente provinciale Apam Ottavio Semerano e dagli assessori Luigi Marcello e Carlo Della Penna. L'associazione dei commercianti ha poi consegnato un riconoscimento all'assessore Della Penna per l'impegno nel settore.

Bilancio positivo, infine, per questa 31ª edizione favorita anche dalla bella giornata di sole che ha portato migliaia di persone a visitare le bancarelle dei venditori.