All’Aragona arrivano i Nerostellati, la Vastese vuole continuare a volare

È una Vastese che non vuole fermarsi quella che domani, domenica 29 ottobre, scenderà in campo all'Aragona per la 9ª giornata del campionato di serie D. Dopo quattro successi consecutivi i biancorossi sono quarti nel girone F, a pari punti con la Vis Pesaro battuta nettamente una settimana fa, vanno a caccia della cinquina contro i Nerostellati. Fiore e compagni in settimana si sono allenati con intensità e mister Colavitto ha potuto provare diverse soluzioni in vista dell'incontro con la formazione che occupa l'ultimo posto in classifica e non ha ancora vinto in questa stagione.

Se quindi sulla carta la partita di domani potrebbe sembrare facile per i biancorossi, in casa Vastese c'è la consapevolezza che le insidie possono nascondersi dietro ad ogni angolo. Servirà tanta attenzione per arginare la voglia di far bene dei Nerostellati che, in avanti, possono contare su un giocatore di assoluto talento come Di Ruocco. Con la rifinitura di questa mattina Colavitto scioglierà le ultime riserve e deciderà la formazione da mandare in campo domani.

Calcio d'inizio alle ore 14.30 con la sfida che sarà diretta da Emanuele Braccacini di Macerata.

La 9ª giornata

Avezzano - Casltefidardo

Jesina - Sangiustese

L’Aquila - San Nicolò

Matelica - Olympia Agnonese

Pineto - Fabriano Cerreto

Recanatese - Campobasso

San Marino - Francavilla

Vastese - Nerostellati

Vis Pesaro - Monticelli

La classifica: 19 Matelica; 18 Campobasso; 17 Castelfidardo; 16 Vastese, Vis Pesaro; 14 San Marino; 12 Francavilla, L'Aquila, Avezzano, Jesina; 11 Sangiustese; 9 Pineto; 7 San Nicolò, Olympia Agnonese; 6 Fabriano Cerreto, Recanatese; 4 Monticelli; 2 Nerostellati.