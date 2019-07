A Scerni il 31 ottobre c’è ’La Notte Stregata’

A Scerni, il prossimo 31 ottobre, piazza De Riseis ospiterà la La Notte Stregata. A partire dalle 20 l'associazione Carnevalari Scernesi, in collaborazione con amministrazione Comunale e la Consulta delle Associazioni scernesi, propone un evento con castagne, vino, dolci, buona musica e tanto divertimento.

“Una serata diversa, particolare - spiega uno dei responsabile Ottavio Ubaldi - rivolta a bambini, ragazzi e adulti che sarà allietata con due gruppi musicali e un numero in maschera a tema preparato per l’occasione della serata dai componenti dei Carnevalari. Inoltre durante l’evento è possibile degustare castagne arrosto, sangria, vino locale e buon cibo. Pertanto – concludono i Carnevalari – aspettiamo numerosi cittadini in piazza per trascorrere insieme una serata in allegria all’insegna del buono e sano divertimento. Vi aspettiamo come sempre”.

Programma:

Ore 20: apertura evento e sfilata del numero in maschera

Ore 20.30: Concerto del gruppo musicale Radio Live

Ore 23 circa: DJ Set Luigi Di Virgilio.