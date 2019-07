No al femminicidio, sì alla castrazione chimica: a Vasto il gazebo di Noi con Salvini

No al femminicidio. Sì alla castrazione chimica di chi violenta le donne. La campagna di Noi con Salvini Abruzzo, iniziata a Francavilla al Mare e proseguita a Martinsicuro, si concluderà sabato a Vasto, in piazza Diomede, dove verrà allestito il gazebo informativo dei militanti del movimento di cui è leader il segretario della Lega.

"Il femminicidio è un problema sociale, che abbiamo voluto affrontare con una campagna itinerante in tre tappe nel Centro, nel Nord e ora nel Sud dell'Abruzzo", spiega Anna Rita Guarracino, responsabile regionale del Dipartimento donne di Noi con Salvini. "Le morti quotidiane causate dalla violenza sulle donne devono indurci a riflettere. L'obiettivo è iniziare già dalla scuola a sensibilizzare i giovani già dall'adolescenza, affinché tornino ai valori fondanti il rispetto della persona. Noi con Salvini ha presentato nuovamente la proposta di legge che vuole eliminare il rito abbreviato e la conseguente riduzione della pena per alcuni reati gravi, tra cui il femminicidio.

Inoltre, in questo senso, abbiamo avviato la petizione per Jennifer Sterlecchini, la ragazza di 26 anni uccisa a dicembre del 2016 dal suo ex compagno. E' fondamentale - conclude Guarracino - cambiare l'atteggiamento culturale".

Sabato, dalle 16,30 alle 20, l'appuntamento nel centro storico di Vasto.