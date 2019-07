Muratore e Alberico vincono il primo torneo di padbol a Vasto

Sono stati Simone Muratore e Maurizio Alberico ad aggiudicarsi il primo torneo di padbol a Vasto. I due esperti calciatori nella finalissima che si è disputata questa sera sul campo presso il Nuovo Centro Benessere hanno battuto la coppia formata da Cristian Di Nardo e Renato De Ficis. Nonostante le insidie della superficie di gioco, resa scivolosa dall'umidità, la finale è stata spettacolare con le due coppie in campo che si sono rese protagoniste di un match avvincente. Nel primo set la coppia Muratore-Alberico è riuscita a spuntarla solo al tie break (7-6) mentre nel secondo set Di Nardo e De Ficis sono riusciti a pareggiare i conti vincendo 6-3. Nel terzo e decisivo set sono poi riuscita a spuntarla, con un netto 6-2, Muratore e Alberico che hanno così conquistato la vittoria finale.

Soddisfatti gli organizzatori del torneo, Cristian Di Nardo e Fiorenzo Dainzara, che hanno portato questa disciplina in città promuovendo l'allestimento del primo campo in Abruzzo omologato dalla Federazione Italiana Padbol, per il buon livello del torneo che ha raccolto l'adesione di oltre 20 coppie. In tanti si sono lasciati incuriosire da questo nuovo sport, nato in Argentina, che ripende i fondamentali del calcio tennis e li porta all'interno di una gabbia in cui le pareti danno imprevedibilità e spettacolarità al gioco.

Sul campo vastese allestito presso il Nuovo Centro Benessere prenderà a via a breve il primo campionato di serie C elite nel territorio. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i referenti ai numeri 3466265791 (Cristian) e 3389432918 (Fiorenzo).