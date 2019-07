Giovani democratici di Vasto, al via il tesseramento

Al via il tesseramento dei Giovani democratici di Vasto. "Sabato 28 ottobre - si legge in un comunicato stampa - presso la sede Pd-Gd in piazza del Popolo, apre il tesseramento dei Giovani democratici di Vasto. Sarà possibile richiedere la propria tessera tutti i sabati fino all’11 novembre dalle 16 alle 17.

L’invito a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 29 anni, che vogliano condividere un percorso fatto di progetti, idee e iniziative per un presente e un futuro più a misura di giovane".