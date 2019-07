Buoni riscontri per "Noi... voci di libri" a San Salvo

Grande partecipazione al contest “Noi... Voci di libri”, iniziativa organizzata dall’Istituto Comprensivo 2 di San Salvo in collaborazione con la libreria “Dietro l’Angolo”, per celebrare la gioia di leggere e sostenere le biblioteche scolastiche. “Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca”, queste le parole del dirigente scolastico Anna Orsatti per salutare e ringraziare tutti i presenti e per sottolineare quanto la lettura sia un’attività fondamentale per la crescita.

Piccoli lettori accompagnati da genitori, nonni e insegnanti, ognuno con in mano il testo preferito, hanno dato vita a una lettura collettiva e indipendente piacevolmente accompagnata da giovani musicisti che hanno contribuito a rendere ancora più magica l’atmosfera. Ognuno con la propria voce e il proprio libro stretto nelle mani, i bambini hanno poi raccontato storie e suggestioni diverse, dai classici ai contemporanei, dai fumetti alla letteratura. Tutti felicemente insieme per promuovere la lettura come incontro, piacere e scambio.

Sabato 28 ottobre sarà la volta dello scrittore Tonino Bozzi, autore di Italian Wop, che dialogherà con gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Fresagrandinaria sul tema della difficile integrazione degli emigrati. Il personaggio principale, emigrato in America agli inizi del ‘900 per rincorrere il sogno della vita, diventare colti e ricchi, deluso da un’America falsa, torna nel suo paese di origine tra le montagne dell’Abruzzo, ma riscoprirà quel che era, un ragazzo semplice pieno d’amore e più che mai pronto ad inseguire i suoi sogni.