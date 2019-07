Trofeo Bancarella, domenica la 31^ edizione

Sta per tagliare il gtraguardo della trentunesima edizione il Trofeo Bancarella Città del Vasto, intitolato a Francesco Smargiassi, storico presidente provinciale di Confcommercio, morto del 1988.

"Tante - si legge in un comunicato del Comune di Vasto - saranno le occasioni di acquisto tra l’ampia e variegata tipologia merceologica. L’Apam che promuove ogni anno l’evento, in collaborazione con Asso Service e il patrocinio della Fiva Confcommercio nazionale e del Comune di Vasto, prevede anche per questa edizione riconoscimenti da assegnare al commerciante che giungerà dalla località più distante da Vasto ed al venditore che allestirà in maniera più originale la sua bancarella.

In caso di avversità atmosferiche la manifestazione sarà posticipata a domenica 19 novembre".

“Un evento - commenta il sindaco di Vasto, Francesco Menna - che ogni anno richiama numerosi espositori da diverse regioni d’Italia oltre che dall’Abruzzo. Siamo alla 31^ edizione e ci auguriamo anche quest’anno una grande partecipazione all’iniziativa”.

Per tutta la giornata di domenica, chiusura al traffico e divieto di sosta con rimozione forzata in via Giulio Cesare, via Alessandrini, via Mario Molino, via Martiri della Violenza, piazza Sturzo, piazza Smargiassi e via Bachelet.