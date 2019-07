Miss Italia sceglie "Lo Scalino" di San Salvo per la sua prima visita in Abruzzo

Ventidue anni, occhi verdi ed eleganza. Miss Italia da poco più di un mese, Alice Rachele Arlanch ha scelto la gioielleria di San Salvo “Lo Scalino” di Silvia e Sergio Garofoli come prima tappa della sua visita in Abruzzo.

Ieri, la vincitrice del concorso di bellezza più famoso d’Italia ha visitato la storica attività commerciale all’interno del centro “Insieme” suscitando curiosità ed entusiasmo. Un riconoscimento arrivato dall’agenzia Pai/Miss Italia nei confronti della gioielleria che da 37 anni è presente sul territorio con numerosi brand nazionali e non solo come Miluna (la cui fascia è stata indossata dalla Arlanch prima di laurearsi Miss Italia e di cui Lo Scalino è concessionaria).

La giovane miss ha visitato il centro commerciale per poi intrattenersi per un aperitivo all’interno della gioielleria con i titolari e i clienti mostrando una semplicità e una disponibilità fuori dal comune. “Da un mese e mezzo la mia vita è cambiata totalmente – ha detto la miss trentina – visto che provengo da un paesino di 14 abitanti”.

Alice Arlanch sta frequentando il terzo anno del corso di laurea di Giurisprudenza all’Università degli Studi di Trento. Dopo la vittoria nel concorso di bellezza, sono tanti gli appuntamenti in giro per l’Italia, ma il suo primo obiettivo resta quello di terminare gli studi, cercando di coniugare il tutto: “Non è semplice, ma ce la sto mettendo tutta, studio anche durante gli spostamenti in treno. Nel campo dello spettacolo mi piacerebbe recitare o intraprendere l’esperienza della conduzione, ma dovrò frequentare dei corsi per prepararmi al meglio; ora voglio prima finire il percorso intrapreso”.

Il piacevole fuoriprogramma ha incuriosito passanti e clienti ai quali la Arlanch non ha negato foto ricordo, selfie e autografi: uno speciale lo ha dedicato alla 2ª B della Scuola Primaria di via Verdi frequentata dal piccolo della famiglia Garofoli.

Un appuntamento importante che si sposa con i brand nazionali di prestigio de Lo Scalino e per il quale i fratelli Garofoli, Silvia e Sergio, non nascondono la soddisfazione. “Un evento che ci ha fatto onore e che ha dato lustro alla nostra attività a conduzione familiare. Da anni siamo sempre presenti nelle tappe regionali del concorso di bellezza. I nostri ringraziamenti per questa opportunità vanno all’agenzia Pai/Miss Italia di Mimmo Del Moro e all’agente Camillo Del Romano”.