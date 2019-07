Palazzo di giustizia, due nuovi magistrati per rafforzare Tribunale e Procura

Si rafforza l'organico del Tribunale e della Procura di Vasto. Il Consiglio superiore della magistratura ha, infatti, destinato al palazzo di giustizia di via Bachelet due giovani magistrati: Prisca Picalarga è la nuova giudice del Tribunale e Michele Pecoraro il sostituto procuratore che andrà a completare la pianta organica della Procura.

Tra qualche giorno, torneranno a essere nove (su un organigramma di dieci) le toghe del palazzo di giustizia di via Bachelet. Tre magistrati inquirenti in Procura, l'ufficio che svolge le indagini e sostiene l'accusa nei processi penali: il procuratore capo, Giampiero Di Florio, e i sostituti procuratori Gabriella De Lucia e Michele Pecoraro.

Sei i magistrati giudicanti in servizio in Tribunale: il presidente, Bruno Giangiacomo, e i giudici Fabrizio Pasquale, Stefania Izzi, Anna Rosa Capuozzo, Italo Radoccia e Prisca Pricalarga. L'assegnazione del settimo giudice è prevista per il prossimo anno, dopo il recente trasferimento di Caterina Salusti a Bologna.

La cerimonia d'insediamento dei due nuovi arrivati è fissata per il 2 novembre. A seguire, il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, il procuratore Di Florio e il presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto, Vittorio Melone, firmeranno il protocollo d'intesa sulle modalità di tirocinio presso il Tribunale, che ha anche valore ai fini della pratica forense.

Oggi pomeriggio, a partire dalle 15,30, nell'Aula dell'Impegno solenne, si celebrerà la Giornata europea della giustizia civile attraverso il dibattito sul tema: "Giustizia ed economia: ruoli, funzioni e riforme".