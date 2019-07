Due premi per il Coro Stella Maris al Concorso nazionale del Lago Maggiore

Il Coro Polifonico Stella Maris, diretto da Paola Stivaletta, ha ottenuto due premi all'8° Concorso Nazionale Corale polifonico del Lago Maggiore che si è svolto a Verbania lo scorso 21 ottobre. Il concorso, organizzato dall'associazione Cori Piemontesi con la direazione artistica del maestro Dario Tabbia, si articola in quattro categorie: organizzato dalla Associazione Cori Piemontesi (dir. Artistico M° Dario Tabbia),è articolato inquattro categorie: Voci Miste, Voci Pari, Ensemble Vocali, Repertorio Popolare.

L'associazione corale vasteseha partecipato con il Coro Polifonico Stella Maris alla Categoria Voci Miste, ottenendo il terzo premio, e con l'Ensemble Stella Maris alla categoria Ensemble vocali piazzandosi anche in questo caso al terzo posto.

Al concorso il CoroStella Maris ha presentato Baci soavi e cari di C.Monteverdi, O Crux ave spes unica di F. Sor, O nata lux (M. Lauridsen); l’Ensemble Stella Maris ha eseguito T’amo mia vita (V. Aleotti), O magnum mysterium (T.L. de Victoria), Ave dulcissima Maria (G. da Venosa), O Crux (R. Dubra).

Della giuria facevano parte il presidente Carlo Pavese, Gary Graden, Roberta Paraninfo, Luigi Leo e Luigi Marzola. Diciannove i cori provenienti da nove regioni italiane che hanno preso parte all'appuntamento sul Lago Maggiore: Coro Polifonico di Aosta – Aosta, Coralità Viucese - Viù (TO), Coro da Camera di Varese – Varese, Coro Polifonico Stella Maris - Vasto (CH), Complesso Vocale di Nuoro – Nuoro, Corale Laurenziana "G. D'Amato" - Chiavenna (SO), Coro Andolla - Villadossola (VB), Coro Femminile Harmonia - Marghera (VE), Coro da Camera Trentino - Valsugana (TN), The Blossomed Voice vocal ensemble - Villadossola (VB), Ensemble Vocale Libercantus – Perugia, Ensemble Vocale Viscantus – Arezzo, In Laetitia Chorus - Arese (MI), Ensemble Stella Maris - Vasto (CH), A.N.I.M.A. Vocalensemble - Ghemme (NO), Coro "MePZ Lipa" Bazovica - Basovizza (TS), Coro da Camera Trentino - Borgo Valsugana (TN), Coro Viva Voce - Donnas (AO), Corale “Le Bourdon du Ru Herbal” - Challand-Saint-Victor (AO).

Il direttore Paola Stivaletta ed i coristi del Coro Polifonico Stella Maris hanno accolto con grande entusiamo questa ennesima affermazione che va ad aggiungersi alla recente vittoria al Concorso Corale Internazionale di Cassino del 7-8ottobre 2017 ed ad arricchire il già importante palmares del Coro.