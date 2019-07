"Art bonus": sconti fiscali a chi dona soldi per restaurare i monumenti

Sconti fiscali. Li riconoscerà il Comune di Vasto a quei privati che doneranno somme di denaro necessarie a restaurare i monumenti.

L'Art bonus è stato lanciato stamani dal sindaco, Francesco Menna, insieme al consigliere delegato alla Cultura, Elio Baccalà, e ai dipendenti municipali Ricciardi, Quagliarella e Lattanzio.

Nella seduta dell'11 ottobre, la Giunta municipale ha approvato le disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, che istituisce "un credito d'imposta del 65% che lo Stato riconoscerà sulle donazioni per l'arte", spiega Menna, che annuncia "un sito internet ad hoc per promuovere il restauro e la valorizzazione dei beni storici. Le donazioni potranno essere accreditate sul codice Iban del Comune tramite ufficio postale o bonifico bancario".

In queste interviste, Francesco Menna ed Elio Baccalà illustrano l'iniziativa [GUARDA]