Tornano all’antico splendore cappella della Sacra Spina e navata laterale: il 30 ottobre la festa

Sono stati completati i lavori di manutenzione, consolidamento e restauro della navata laterale destra nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto.

Nel contesto della vicina Festa di San Cesario, la comunità parrocchiale si ritroverà lunedì prossimo 30 ottobre alle ore 17.00 per assistere alla presentazione dei lavori effettuati che hanno interessato anche la Cappella della Sacra Spina. Saranno presenti l'Arcivescovo della diocesi Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte, e i funzionari della Soprintendenza.

Attraverso la proiezione di immagini, verranno presentati i principali interventi per restituire decoro all'intera navata di accesso alla custodia della Sacra Spina, tanto cara al popolo vastese. In questa occasione l’Arcivescovo ricollocherà la reliquia nella sua Cappella arricchita, come d'altronde la navata, di un nuovo sistema di illuminazione.

Il parroco, don Domenico Spagnoli, è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare a questo momento molto atteso dalla comunità parrocchiale.

Si ricorda, inoltre, che il 3 novembre, in occasione della Festa di San Cesario, saranno celebrate alle ore 8.00 e 9.30 le sante messe nella cripta del santo, mentre alle ore 18.00 la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal vescovo emerito di Trivento, mons. Domenico Scotti.