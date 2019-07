Teatro Rossetti, a novembre prendono il via stagione concertistica e di prosa

A novembre prenderanno il via la stagione concertistica e quella di prosa al Teatro Rossetti di Vasto. È ricco di appuntamenti il calendario stilato dal direttore artistico Raffaele Bellafronte con undici concerti e sei spettacoli teatrali. Dopo lo spettacolo fuori cartellone dei Dos Màs Trio e Nicola Oliva [LEGGI], la stagione concertistica inizierà domenica 26 novembre alle 17.30 con il Quartetto d'archi della Scala. Ad aprire la stagione di prosa sarà Valentina Lodovini, il 17 novembre, con "Tutta casa, letto e chiesa" di Dario Fo e Franca Rame.

E saranno tanti gli artisti, tutti già confermati nel cartellone ufficiale, che nei prossimi mesi arriveranno a Vasto con la loro arte.

Da oggi prende il via la campagna abbonamenti presso la biblioteca comunale "R. Mattioli" in Corso De Parma, 4 a Vasto.

Orari: martedì / venerdì dalle 9:00 alle 12:30 - martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 18:30.

Abbonamento per la Stagione Concertistica € 120 (studenti € 80).

Abbonamento per la Stagione di Prosa € 70 (studenti € 50).

info: 0873/59550

www.teatrorossetti.it