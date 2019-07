"Buco di bilancio, ci hanno consegnato un documento monco. Sabotati i nostri diritti"

"Venti giorni tenuta ben chiusa nel cassetto e, all'atto della consegna costretta ai Consiglieri comunali, tre pagine invece delle cinque presenti sul sito della Corte dei conti", protestano Davide D'Alessandro, Alessandro d'Elisa, Guido Giangiacomo, Edmondo Laudazi, Francesco Prospero e Vincenzo Suriani.

I sei condiglieri comunali della coalizione centrodestra-movimenti civici accusano l'amministrazione Menna e la maggioranza di centrosinistra di "deprecabile sabotaggio dei diritti dei Consiglieri, una disavventura patita dalla delibera della Corte stessa, prima taciuta e negata, poi finalmente fornita a chi avrebbe dovuto averla subito, ma incompleta. C'è stata una manomissione? Le due pagine mancanti sono rimaste impigliate nella fotocopiatrice? O era bene che i consiglieri non leggessero tutto della tragedia finanziaria (78% di scostamento) in cui versa il Comune di Vasto?

Non sappiamo. Una cosa però sappiamo: Giuseppe Forte - sostengono i sei consiglieri d'opposizione - non può ricoprire più la carica di presidente del Consiglio. Va sfiduciato per la non più tollerabile parzialità, per essere egli al servizio non dell'intero Consiglio, ma del sindaco e di chi lo ha posto politicamente sotto tutela. Urge la sfiducia e urge un Consiglio comunale a cui ci chiama la Corte per chiudere il grave buco (9,2 milioni di euro al 31 agosto, ma oggi ben oltre i 10) causato da una gestione allegra e di irresponsabile sperpero del denaro pubblico".