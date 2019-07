Torrebruna unica squadra a punteggio pieno, inseguono New Robur e Montalfano

Dopo due giornate c'è già una squadra da inseguire. È il Torrebruna di mister Femminilli, unica formazione a punteggio pieno. I granata non falliscono la trasferta a Carpineto e si impongono 2 a 1 con le reti di Alessio Pelliccia e Dario Lella che su rigore firma il definitivo vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Duilio Di Paolo.

Dietro ci sono il Montalfano e la New Robur. I gialloverdi dilagano in trasferta a Pollutri: 8 a 0. Griguoli ne segna ben quattro, Colombaro due; Frasca e Smiles completano il tabellino. Per la squadra di Alfredo Di Vairo è un inizio da incubo: 16 reti subite e un gol fatto nelle prime due partite.

La squadra di Castiglione Messer Marino piega in casa il Real San Giacomo con un 2 a 0 frutto delle reti di Cristian D'Ippolito, abile a concludere da distanza ravvicinata dopo il suggerimento di Davide Magnacca, e Piervincenzo Finamore.

Si riprende dallo stop del primo turno il Casalanguida che vince in casa contro il Real Cupello. La formazione di mister Zocaro vince 2 a 0 con la doppietta del proprio bomber, Giuseppe Di Marco.

Il derby vastese tra United e Atletico va agli 11 di mister Carosella: 1 a 0. La prima rete della stagione dello United la mette a segno bomber Basso Colonna.

Domenica prossima spicca la sfida tra Moltalfano e Casalanguida.

LA 2ª GIORNATA

Carpineto Guilmi - Torrebruna 1-2

Casalanguida - Real Cupello 2-0

New Robur - Real San Giacomo 2-0

Pollutri - Montalfano 0-8

Vasto United - Atletico Vasto 1-0

Riposa Furci

LA CLASSIFICA

Torrebruna 6

Montalfano 4

New Robur 4

Furci 3

Real San Giacomo 3

Real Cupello 3

Casalanguida 3

Vasto United 3

Carpineto Guilmi 0

Pollutri 0

Atletico Vasto 0

* Una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Furci - Carpineto Guilmi

Montalfano - Casalanguida

Pollutri - New Robur

Real San Giacomo - Vasto United

Torrebruna - Atletico Vasto

Riposa Real Cupello

LA CLASSIFICA MARCATORI

Paolo Griguoli 5 (Montalfano)

Antonio D’Addario 3 (Furci)

Rocco Colombaro 3 (Montalfano)

Adrian Micle 2 (Furci)

Dario Lella 2 (Torrebruna)

Cristian D’Ippolito 2 (New Robur)

Giuseppe Di Marco 2 (Casalanguida)

Stefano Cianciosi 1 (Furci)

Domenico Lapenna 1 (Furci)

Nicola Argentieri 1 (Furci)

Giuseppe Frasca 1 (Pollutri)

Domenico Desiderio 1 (Torrebruna)

Giacomo Menna 1 (Casalanguida)

David D’Ascenzo 1 (Real San Giacomo)

Gabriel Lima 1 (Real San Giacomo)

Tony Mucilli 1 (New Robur)

Renato Antonino 1 (Real Cupello)

Alessio Pelliccia 1 (Torrebruna)

Duilio Di Paolo 1 (Carpineto Guilmi)

Antony Frasca 1 (Montalfano)

Pasquale Smiles 1 (Montalfano)

Piervincenzo Finamore 1 (New Robur)

Basso Colonna 1 (Vasto United)