San Salvo agguantato nel finale, Cupello pareggio a suon di gol

Prova d'orgoglio quasi perfetta per il San Salvo che nella trasferta di Chieti contro il River impatta 1 a 1 dopo aver cullato l'idea dei tre punti per gran parte del match. Andata in vantaggio al quarto d'ora con Fonzino, infatti, i sansalvesi di mister Suero hanno respinto le sortite offensive degli avversari per quasi tutta la gara, grazie anche alle ottime parate di Cialdini. I biancazzurri hanno conservato il vantaggio fino al terzo minuto di recupero, nonostante l'espulsione di Felice al 20'st: è Ciarfella a firmare il pareggio. Un punto importante, ma che non permette ai sansalvesi di distanziare le retrovie, ora sono penultimi con un punto di vantaggio sul Montorio.

Nella zona play out, con due punti in più del San Salvo, stazionano anche i rossoblù di Cupello. Tra le mura amiche la gara contro il Penne finisce con un pirotecnico 3 a 3: Tucci e Pendenza e un autogol per il Cupello, doppietta di Cacciatore e rete di Rodia per gli ospiti.

In testa alla classifica si porta, solitario, il Real Giulianova grazie al 2 a 1 al Capistrello e alla sconfitta di misura del Chieti a Martinsicuro.

Domenica prossima il Cupello andrà a Miglianico, mentre il San Salvo riceverà il Martinsicuro. Da segnalare il big match tra Chieti e Real Giulianova.

LA 9ª GIORNATA

Cupello - Penne 3-3

Martinsicuro - Chieti 1-0

Montorio - Amiternina 0-1

Paterno - Alba Adriatica 2-2

Real Giulianova - Capistrello 2-1

River Chieti - San Salvo 1-1

Sambuceto - Spoltore 1-1

Torrese - Renato Curi Angolana 3-0

Acquaesapone - Miglianico 2-0

LA CLASSIFICA

Real Giulianova 20



Paterno 18

Sambuceto 18

Chieti 17

Renato Curi Angolana 17



Acquaesapone 13

Spoltore 13

Capistrello 12

Penne 12

Martinsicuro 12

Torrese 11

Alba Adriatica 10

Amiternina 10



River Chieti 9

Cupello 8

Miglianico 7

San Salvo 6



Montorio 5

IL PROSSIMO TURNO

Alba Adriatica - River Chieti

Amiternina - Torrese

Capistrello - Acquaesapone

Chieti - Real Giulianova

Miglianico - Cupello

Penne - Montorio

Renato Curi Angolana - Sambuceto

San Salvo - Martinsicuro

Spoltore - Paterno