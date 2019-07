Le "pantere" di Palmoli sbranano le "leonesse" di Montorio: 15 a 0 dell’Audax

Se il buongiorno si vede dal mattino, quello dell'Audax non dà spazio a diverse interpretazioni sulle intenzioni delle ragazze di mister Buda. È iniziato oggi il campionato di Serie C regionale di calcio femminile e le Panthers di Palmoli hanno già messo le cose in chiaro. Davanti al pubblico amico, nella sfida tutta felina contro le esordienti del Lions Villa, finisce con ben 15 reti segnate e 0 subite.

Un vero e proprio festival del gol al quale hanno partecipato ovviamente le bomber di casa: 4 reti di Angelica Di Ninni, altrettante di Morena Bolognese, 3 di Michela Di Tullio, poi Mancini, Cerrone, Savelli e Giuliani.

Il Real Bellante, che si annuncia come la principale avversaria dell'Audax, si è aggiudicata la sfida con l'Intrepida Ortona per 5 a 2.

Domenica prossima le palmolesi andranno in trasferta a Giulianova.

LA PRIMA GIORNATA

Audax Palmoli - Lions Villa 15-0

Nerostellati - Aquilana 0-8

Real Bellante - Intrepida Ortona 5-2

Ripalimosani - Aeternum 2-2

Stella Nascentetrivento - Giulianova 2-1

Riposa Calcio Femminile Chieti

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 3

Aquilana 3

Real Bellante 3

Stella Nascentetrivento 3

Ripalimosani 1

Aeternum 1

Nerostellati 0

Intrepida Ortona 0

Giulianova 0

Lions Villa 0

Calcio Femminile Chieti 0

IL PROSSIMO TURNO

Aeternum - Stella Nascentetrivento

Aquilana - Real Bellante

Giulianova - Audax Palmoli

Intrepida Ortona - Ripalimosani

Lions Villa - Femminile Chieti

Riposa Nerostellati