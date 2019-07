La Vastese ingrana la quarta: battuta 4-2 la Vis Pesaro

La Vastese ingrana la quarta e vola in zona playoff nel girone F del campionato di serie D. I biancorossi, nell'8ª giornata, conquistano la quarta vittoria consecutiva in un mese di ottobre fin qui da incorniciare per Fiore e compagni, eccezion fatta per l'eliminazione in Coppa Italia. Con questo successo Fiore e compagni agganciano proprio la Vis Pesaro a quota 16 in classifica, alle spalle di Matelica, Campobasso e Castelfidardo.

A Pesaro è Stivaletta, su assist di Bittaye, a portare in vantaggio i suoi al 23' con la squadra di casa che però trova il pari sei minuti dopo grazie al calcio di rigore realizzato da Olcese. Ma, al 42', la conclusione di Pizzutelli finisce alle spalle di Marfella per il nuovo vantaggio dei biancorossi abruzzesi.

Al rientro in campo dopo il riposo è Fiore, su calcio di punizione leggermente deviata dalla barriera, a siglare il gol del 3-1 che indirizza decisamente il match a favore degli ospiti. Cinque minuti dopo Stivaletta cala il poker, che gli vale una doppietta, facendo esplodere di gioia i tanti sostenitori arrivati da Vasto al Benelli. A tre minuti dal termine dei novanta minuti il calcio di punizione di Rossi va in rete per il 4-2 ma ormai è troppo tardi perchè la Vis Pesaro possa riaprire la partita.

Domenica prossima all'Aragona arriveranno i Nerostellati, formazione che ha conquistato appena due punti in questo inizio di campionato. Per la squadra di mister Colavitto potrà essere l'occasione per continuare a sognare.

L'8ª giornata

Castelfidardo - Campobasso 2-2

Fabriano Cerreto - Avezzano 0-2

Francavilla - L'Aquila 3-2

Monticelli - Pineto 2-2

Nerostellati - San Marino 0-1

Olympia Agnonese - Recanatese 1-0

San Nicolò - Jesina 1-2

Sangiustese - Matelica 1-3

Vis Pesaro - Vastese 2-4

La classifica: 19 Matelica; 18 Campobasso; 17 Castelfidardo; 16 Vastese, Vis Pesaro; 14 San Marino; 12 Francavilla, L'Aquila, Avezzano, Jesina; 11 Sangiustese; 9 Pineto; 7 San Nicolò, Olympia Agnonese; 6 Fabriano Cerreto, Recanatese; 4 Monticelli; 2 Nerostellati.