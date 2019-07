Prima vittoria per l’Eurogames Cupello, il Futsal Vasto cade in casa

Nella terza giornata del campionato di serie C2 di calcio a 5 primo successo per l'Eurogames Cupello nella sfida casalinga con il Delfino C5 e passo falso del Futsal Vasto che perde in casa contro il San Vito.

Eurogames Cupello - Delfino C5 6-3

Prima storica vittoria nel campionato di serie C2 per l'Eurogames Cupello nella terza giornata di campionato contro il Delfino C5, formazione che 10 giorni fa aveva strappato agli orange il passaggio del turno in Coppa Italia. La squadra di mister Conti, dopo due giornate senza sorrisi, ha preso la misure con la nuova categoria e ha disputato una partita superlativa. Nel primo tempo i padroni di casa macinano gioco e gol con la doppietta di Simone Molisani e l'autorete degli ospiti che portano il punteggio sul 3-0. Nella ripresa il Delfino prova a a reagire ma a segnare ancora sono i padroni di casa ancora con Molisani e Piergiorgio Ciffolilli (5-0). Gli ospiti si giocano la carta del portiere di movimento e riescono ad andare a segno 3 volte ma, sull'ennesimo attacco, l'estremo difensore cupellese Andrea Moretti, oggi superlativo tra i pali, blocca il pallone e calcia verso la porta avversaria siglando il 6-3 con cui si chiude la partita.

Futsal Vasto - San Vito 1-4

E' un Futsal Vasto irriconoscibile quello che esce sonfitto per 4-1 nella sfida con il San Vito. I padroni di casa, oggi guidati in panchina da Domenico Giacomucci vista l'assenza di mister Rossi per motivi personali, vanno sotto di tre gol sfruttando delle indecisioni della retroguardia biancorossa. Nella ripresa i vastesi sono più incisivi e mottivati e, dopo tanta pressione, Di Bello riesce ad accorciare il risultato. Il Futsal Vasto ci prova con il portiere di movimento, senza però avere esiti favorevoli, e, a 5 minuti dalla fine, gli ospiti sfruttano un tiro libero per chiudere la partita sul 4-1 che vale ai sanvitesi la prima vittoria stagionale.

La 3a giornata

Futsal Ripa - Futsal Tollo 6-7

Paul Merson - Centro sportivo teatino 11-1

San Pietro Tollo - Doogle domenica 22 ottobre

riposa Casoli

La classifica:9 Paul Merson, 7 Futsal Tolo; 6 Futsal Vasto; 4 Futsal Ripa, San Vito; 3 Centro Sportivo Teatino, San Pietro Tollo, Eurogames Cupello; 1 Delfio C5; 0 Casoli, Doogle.