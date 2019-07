Pd di San Salvo, il nuovo segretario è Boschetti

E' Antonio Boschetti il nuovo segretario del Partito democratico di San Salvo. L'ex assessore regionale, tornato quest'anno nell'agone politico con l'elezione a consigliere comunale, è stato votato all'unanimità dal congresso locale: guiderà il circolo dem sansalvese dopo il triennio di Gennaro Luciano.

Il comunicato ufficiale - "Si è svolto ieri pomeriggio nella sede del Partito Democratico in Via delle Rose a San Salvo il congresso per l’elezione del Segretario Locale.

Un congresso che ha visto il voto all’unanimità per l’avvocato Antonio Boschetti", annuncia il Pd in un comunicato.

“Ringrazio tutti per la fiducia che è stata data alla mia persona e ringrazio il mio predecessore Gennaro Luciano per il grande lavoro fin qui svolto. Con lui siedo tra i banchi del consiglio comunale con il quale, assieme al dottor Gianni Mariotti, vigileremo l’operato dell’Amministrazione.

Stare tra la gente, con i cittadini, ascoltare problematiche, difficoltà ed esigenze è quanto Gennaro Luciano ha fatto nel corso della sua investitura a Segretario locale ed è quanto continuerò a fare anche io. Ho una squadra al mio fianco fatta di giovani con la voglia di ridare vita, decoro e dignità a questa Città e che mi hanno dato piena fiducia. Di questo non posso che esserne orgoglioso. Al mio fianco ci sono anche coloro che in tutti questi anni hanno dato forza e sostenuto questo Partito ed averli al mio fianco è altro punto che mi rende orgoglioso.

Ricompattare il centro sinistra era tra gli obiettivi principali del Partito Democratico. Ricompattare il centro sinistra continuerà ad essere tra gli obiettivi principali.

Il mio intento sarà quello di guidare questo Partito attraverso progetti ed iniziative orientate allo sviluppo e alla crescita della nostra Città. Unitamente al Direttivo lavoreremo per il suo bene mettendo in campo tute quelle azioni volte a migliorare la qualità della vita. Saremo il tramite tra i cittadini e la Segreteria Provinciale e tramite essa con quella Regionale. La nostra Città e il suo futuro sono e saranno al centro del lavoro di questo Circolo.

Sono a completa disposizione del Partito, di quanti vorranno avvicinarsi ad esso. Sono a completa disposizione della Città”.

“Ho guidato questo Partito per tre anni e mezzo. Onorato ed orgoglioso di averlo fatto", commenta Gennaro Luciano. "Ringrazio quanti mi hanno sostenuto in questi anni. Ringrazio quanti mi sono stati accanto. Ringrazio tutti per il grande e proficuo lavoro svolto. Lascio la sua guida all’amico Antonio, persona che stimo e che ha a cuore il futuro di questo Partito e di questa Città. Sarò, assieme agli amici del Direttivo, al suo fianco”.