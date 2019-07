Gli studenti del Mattioli portano la scienza sul bus e al mercato

Lezioni di scienza sui bus urbani, al mercato di Santa Chiara e tra i negozi del centro commerciale. Sono alcune delle iniziative realizzate in città dagli studenti del Polo Liceale Mattioli di Vasto in occasione della Settimana del Pianeta Terra. "Tante le iniziative volte a diffondere la conoscenza delle geoscienze, per conoscere più da vicino una Terra in movimento, le sue risorse e le metodologie usate per studiarle". In prima linea, come ogni anno, l'associazione VastoScienza che "attraverso un'azione condivisa con il Polo Liceale R. Mattioli, il Comune di Vasto, la Protezione Civile, la Confesercenti, il Conad Superstore e tanti professionisti, geologi e ingegneri" ha voluto contribuire a "divulgare il patrimonio inestimabile delle Scienze della Terra e il ruolo strategico di queste scienze per uno sviluppo sostenibile della società". Gli appuntamenti sono iniziati a scuola, con una tavola rotonda con Michele Di Totto, geologo, Bruno Di Lena, agronomo Regione Abruzzo e Nicola Delle Donne, ingegnere Protezione Civile.

Poi i protagonisti sono diventati i ragazzi, con la presentazione dei loro progetti sui cambiamenti climatici a tutti i cittadini. Ieri sono saliti sui bus urbani mentre questa mattina hanno posizionato i loro punti informativi tra i banchi del mercato di Santa Chiara, in collaborazione con Confesercenti, e nei corridoi del Centro del Vasto in collaborazione con il Conad Superstore.

Inoltre hanno proposto giochi scientifici nella sala Mattioli e hanno partecipato al Caffè Scientifico in cui hanno affrontato con il geologo Angelo Marzella il tema del dissesto idrogeologico. Sempre su questo argomento hanno visitato l'area di via Adriatica e di Fonte Nuova.

Le iniziative, coordinate dalla professoressa Rosa Lo Sasso insieme alla dirigente Maria Grazia Angelini e ai docenti dell'istituto, hanno permesso ai ragazzi di essere reali protagonisti del loro apprendimento stimolando il confronto con tutti i cittadini che in queste due giornate si sono lasciati coinvolgere su argomenti di stretta attualità.