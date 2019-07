Corso Mazzini, auto investe 62enne che sta attraversando

Una donna è stata investita stamattina in corso Mazzini, a Vasto. L'incidente è avvenuto attorno alle 10,15 tra l'arteria principale della città e corso Europa.

La donna, G.L., 62 anni, di Vasto, stava attraversando la strada, quando è sopraggiunta la Nissan che l'ha investita. La sessantaduenne è rimasta lievemente ferita.

Subito è scattato l'allarme. Sul posto un'ambulanza del 118, che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per accertamenti, e la polizia municipale, che sta eseguendo i rilievi necessari a ricostruire la dinamica e regolango la circolazione su corso Mazzini. Il traffico ha subito rallentamenti.

L'incidente ha portato nuovamente all'attenzione la pericolosità dell'incrocio in cui c'è un impianto semaforico spento ormai da anni. Più volte i residenti della zona hanno invocato provvedimenti per migliorare la sicurezza in un punto dove le strisce pedonali sono sempre sbiadite e nelle ore serali la visibilità è scarsa poichè i lampioni sono inghiottiti dagli alberi.